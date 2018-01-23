Президент Киргизии посоветовал покупать коров, чтобы не стать мигрантом

БИШКЕК, 23 янв — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал, как остановить миграцию. Своими мыслями на этот счет он поделился на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении.

Группа была образована в рамках указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов.

Президент сообщил, что в бытность губернатором "не смог остановить миграцию", и пообещал органам власти помогать в развитии регионов. Жээнбеков напомнил, что, когда он занимал пост премьер-министра, одна компания, производящая молочную продукцию, открыла филиалы в Таласской и Ошской областях, из-за чего закупочная цена молока выросла на пять сомов.

"Наличие трех-четырех коров позволит обеспечивать семью, еще надо обращать внимание на селекцию. Имея четырех коров, можно получать в сутки 60 литров молока, а продавая его по 20 сомов, зарабатывать 1 200 в день или 36 тысяч сомов в месяц. Это сопоставимо с доходом мигрантов, таким образом можно остановить миграцию", — цитирует Sputnik Кыргызстан главу государства.

Жээнбеков призвал гарантийные фонды обращать внимание на регионы и помогать фермерам в получении кредитов, но "выдавать их не родственникам и знакомым, а только тем, кто нуждается".

По различным данным, за границей трудится от полумиллиона до миллиона граждан Киргизии, более 80 процентов — в России. Их переводы составляют примерно треть национального ВВП республики.

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