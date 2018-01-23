КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Представители националистической партии "Свобода" устроили митинг у здания Конституционного суда в Киеве и потребовали отменить закон об основах государственной языковой политики, передает агентство "Укринформ".

Активисты "Свободы" считают, что документ не соответствует конституции.

В акции участвуют около ста человек, они держат флаги с символикой партии. На месте находятся сотрудники полиции.

На Украине в 2012 году приняли закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

После госпереворота в 2014-м Верховная рада признала утратившим силу данный закон, из-за этого на юге и юго-востоке страны начались волнения. В итоге Александр Турчинов, который тогда был исполняющим обязанности президента, отказался поддержать это решение. В том же году более пятидесяти депутатов обратились в КС с просьбой проверить, соответствует ли документ конституции.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о госязыке. Один из них предлагает использовать исключительно украинский практически во всех сферах жизни. Эти документы еще не выносились на голосование. Согласно процедуре, они сначала рассматриваются на уровне комитетов.