В Турции умер юноша, которого приемная семья считала выходцем из России

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Усыновленный турчанкой потерявший память и парализованный после ДТП молодой человек Мустафа Оз Умут, которого в Турции считали выходцем из России, скончался в больнице Антальи, сообщило агентство Anadolu.

В августе 2008 года в больницу университета Акдениз молодой человек без документов и с серьезной черепно-мозговой травмой, полученной в ДТП. Из-за травмы он был парализован, полностью потерял память и не мог говорить.

Жительница города Коркутели Гюльсум Кабадайы увидела его в больнице, когда навещала своего знакомого. Она стала ухаживать за юношей, а после забрала домой и оформила над ним опеку. Имя Умут ему дали в новой семье. В переводе с турецкого оно означает "надежда".

В турецкой семье верили, что Умут был россиянином, так как он очень эмоционально реагировал на русскую речь.

После того как в 2013 году этой истории посвятили одну из передач "Пусть говорят" на российском Первом канале, пять женщин из разных городов России заявляли, что узнали в Умуте пропавшего сына. Однако юноша так и остался в приемной семье в Турции.

Как рассказала агентству Anadolu Гюльсум Кабадайы, последние десять дней Умут находился в реанимации.

"Ему был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность", и Умута подключили к аппарату искусственного дыхания. В связи с почечной недостаточностью был проведен диализ. Сегодня утром он скончался", — приводит агентство слова женщины.