МАДРИД, 23 янв – РИА Новости. Власти Испании усиливают охрану границ из-за возможного возвращения в страну бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона, заявил в интервью телеканалу Antena 3 министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.
"Мы работаем, чтобы этого не произошло, мы, без сомнения, очень обеспокоены", — заявил министр.
"Человек, который так себя ведет, не знает, что может сделать, и мы рассматриваем все возможности, чтобы это предотвратить. Пучдемон ведет себя безответственно и переходит все допустимые границы", — сказал Соидо.
В понедельник Пучдемон прибыл из Бельгии в Данию, чтобы принять участие в конференции в Университете Копенгагена. Во вторник он собирается встретиться с некоторыми датскими депутатами и дать пресс-конференцию.
Спикер парламента Каталонии Роже Торрен предложил кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета.
Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.
Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.