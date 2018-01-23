МАДРИД, 23 янв – РИА Новости. Власти Испании усиливают охрану границ из-за возможного возвращения в страну бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона, заявил в интервью телеканалу Antena 3 министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

По словам главы испанского МВД, правоохранительные органы сделают все, чтобы "Пучдемон не смог пересечь границу ни на вертолете, ни на корабле, ни в багажнике автомобиля".

"Мы работаем, чтобы этого не произошло, мы, без сомнения, очень обеспокоены", — заявил министр.

"Человек, который так себя ведет, не знает, что может сделать, и мы рассматриваем все возможности, чтобы это предотвратить. Пучдемон ведет себя безответственно и переходит все допустимые границы", — сказал Соидо.

В понедельник Пучдемон прибыл из Бельгии в Данию, чтобы принять участие в конференции в Университете Копенгагена. Во вторник он собирается встретиться с некоторыми датскими депутатами и дать пресс-конференцию.

Спикер парламента Каталонии Роже Торрен предложил кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета.

Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.