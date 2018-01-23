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В мире

Глава генштаба Британии предупредил о "враждебных действиях" России

12:5423.01.2018
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© Flickr / Defence ImagesБританский военнослужащий. Архивное фотоБританский военнослужащий. Архивное фото
© Flickr / Defence Images

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава британского Генштаба генерал Николас Картер предположил, что Россия может быстро и неожиданно начать "враждебные действия". По его мнению, это может затронуть инфраструктуру, обеспечивающую европейскую безопасность.

Британские военнослужащие на учениях. Архивное фото
© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/ho
Британцы раскритиковали слова генерала о "враждебной России"
Он считает, что Россия воспользовалась Сирией для создания экспедиционного потенциала.

"Очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. <…> Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения", — сказал глава британского Генштаба.

Картер также отметил гибкость мышления российских военных.

"Они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты", — сказал он.

По его словам, российские военные понимают, "что демография не на их стороне, и они разрабатывают схемы, требующие меньшего количества живой силы — ракеты, беспилотники, — а также сокращают до двух человек экипажи танков".

Однако, как отметил Картер, британский генштаб анализирует российские возможности и то, как она может их использовать, а все перечисленное не означает возрождения практики "холодной войны".

Мнимая угроза

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рогозин посоветовал искать "слабые стороны" России в Лондоне
В Госдуме сразу прокомментировали слова главы британского Гешнтаба. Как считает депутат Сергей Железняк, заявления Картера можно расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности России.

"Картер не просто запугивает мировую общественность мнимой российской угрозой, он фактически озвучивает программу усиления и расширения НАТО все ближе к российским границам", — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что НАТО усиливает давление на Россию и продолжает активное расширение альянса на восток, оправдывая наращивание военных бюджетов несуществующей угрозой со стороны Москвы.

По его мнению, следует напомнить альянсу, что "грозное бряцание оружием" не изменит принципы действий России на международной арене, а также не заставит отказаться от национальных интересов и суверенитета.

Цели антироссийской истерии

По мнению политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, западные военные используют антироссийскую истерию, чтобы привлечь внимание к проблемам оборонных ведомств.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Танки, деньги, два ствола. Почему британский Генштаб испугался России
"На самом деле, антироссийская истерия — это хороший повод объяснить существование НАТО, выбить средства на оборону", — сказал Игорь Шатров.

По его мнению, эти обвинения —следствие нескольких последних лет антироссийской кампании, которая активно началась после событий на Украине.

"И сейчас она подстегивается по той простой причине, что не находится реальной возможности поставить на место киевский режим, прекратить милитаризацию Украины — а она уже начинает угрожать и безопасности Европы. И в данном случае виновными в этих событиях делают Россию", — заключил Шатров.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский также считает, что слова Картера призваны обосновать увеличения финансирования британского военного ведомства.

По его словам, некоторые страны-члены НАТО и западные государства "страдают своими традиционными надуманными страхами".

"Одни традиционно ищут подводные лодки в своих территориальных водах, другие традиционно заявляют, что Россия обязательно будет действовать через Сувалский коридор, другие традиционно в Прибалтике говорят, что их завтра завоюет Россия, то после учений Запад-2013, то после учений Запад-2017, и так далее", — отметил эксперт.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
bizon972
не затеяли бы в Сирии сшанцы свои гадости -не было бы в Сирии российских ракет,авиации-ничего бы не было.А если "коалиция" обгадилась по-полной,то нечего после этого кулаками махать.Просто надо запомнить,что так теперь всегда и будет.
13:21
23.01.2018
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kontiki72
Пока что история говорит обратное. Англосаксы всегда на падали на российские земли, а нам приходилось отбиватсья.
13:09
23.01.2018
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