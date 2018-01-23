Мьянма готова начать прием возвращающихся из Бангладеш беженцев-рохинджа

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагереЖенщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивнео фото

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагереЖенщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивнео фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мьянма готова начать прием беженцев-рохинджа, которые должны вернуться в страну по соглашению с Бангладеш, пишет издание Myanmar Times со ссылкой на представителя правительства Мьянмы.

В понедельник министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али заявил, что время начала репатриации беженцев народности рохинджа из Бангладеш в Мьянму пока не определено. На минувшей неделе газета Daily Star написала, что Бангладеш и Мьянма завершили работу над соглашением по репатриации рохинджа.

"Мы провели работу и готовы (принять беженцев) в соответствии с двусторонним соглашением. Мы подготовили места для размещения, пропускные пункты, сотрудников, администрацию, систему поддержки, здравоохранения и безопасности", — говорится в заявлении представителя правительства, предоставленном газете.

Власти Мьянмы не получали от Бангладеш официального уведомления о том, что реализация договоренностей откладывается. "Мы подождем до завтра, как и планировалось, потому что они не проинформировали нас официально. Когда они проинформируют нас о том, что все откладывается, нам придется проводить дальнейшее обсуждение процесса", — отмечается в заявлении.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.