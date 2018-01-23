Организаторы митинга в Салониках уточнили число участников

АФИНЫ, 23 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Организаторы заявили, что в митинге "Македония — греческая" в Салониках 21 января участвовали более полумиллиона человек, и обвинили полицию Греции в попытке исказить данные.

Митинг стал самым массовым за последние несколько лет.

Сразу после его окончания организаторы — движение "Термаикос Нулевое Время" — оценили число участников в 800 тысяч, полиция заявляла, что за час до начала мероприятия на новой набережной в Салониках собрались 90 тысяч граждан.

"В 15 часов (через час после начала — ред.) опытные полицейские, замерявшие участников сотен митингов, нам сказали, что собравшихся более 500 тысяч", — говорится в пресс-релизе организаторов, опубликованном во вторник.

Движение назвало смешными данные о 90 тысячах участников, по его информации, "столько прибыло только на туристических автобусах".

"Позднее нам сообщили, что это сообщение было опубликовано по приказу руководства полиции Греции в соответствии с четкими указаниями политического руководства полиции", — говорится в пресс-релизе.

Координационный комитет митинга также заявил, что люди не допустили на митинг экстремистов и националистов, и осудил попытки провокаций.

Во время проведения митинга неизвестные подожгли в центре города здание, захваченное ранее анархистами. Организаторы сравнили это с поджогом анархистами здания банка Marfin в центре Афин в мае 2010 года, тогда в огне погибли трое служащих, не участвовавших в забастовке. Сейчас анархисты обвиняют в поджоге ультраправых.

"Митинг был самым большим собранием народа, состоявшимся в Салониках за последние 25 лет. На демонстрации было более полумиллиона греков, которые любят свою родину и уважают свою историю. Голос людей испугал систему. Народ может стать хозяином событий", — говорится в заявлении координационного комитета.

Подобный митинг под лозунгом "Македония — греческая" проходил в Салониках 26 лет назад, 14 февраля 1992 года. Тогда, как писала пресса, на улицы города вышло около 1 миллиона человек, хотя обозреватели считали эти данные завышенными. Через несколько месяцев, 10 декабря 1992 года, грандиозный митинг в поддержку "греческой Македонии" прошел в Афинах на Марсовом поле и собрал, по данным СМИ, также 1 миллион человек.

Многие греки выступают против того, чтобы в названии Бывшей югославской республики Македония присутствовало слово "Македония", поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. Спор тянется больше 25 лет.

Нерешенная проблема с названием не позволяет принять Скопье в НАТО. В последнее время переговоры между Афинами и Скопье активизировались после того, как США и НАТО потребовали от сторон пойти на уступки.

Правительство Греции заявило, что митинги не должны влиять на внешнюю политику.

Массовый митинг планируется провести в Афинах 4 февраля. Помимо этого в Афинах планируется акция протеста 28 января.