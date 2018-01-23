Глава администрации Тайваня не исключила возможности нападения Китая

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Пекин рассчитывает, что Тайвань перейдет под его контроль, если оказывать на него больше давления, однако это лишь усиливает единство жителей острова, при этом нельзя исключать возможности нападения Китая на Тайвань, считает глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Сталкиваясь с давлением Китая, жители Тайваня продолжают придерживаться своих убеждений по необходимости защищать демократию, свободу и безопасность, это формирует основу для объединения людей", — приводит слова главы администрации Тайваня агентство CNA

Отвечая на вопрос, возможно ли нападение материкового Китая на Тайвань, она заявила, что "никто не может исключать такой возможности".

По ее словам, если правительство Тайваня столкнется с давлением со стороны Пекина, оно найдет способ ему сопротивляться. При этом Цай Инвэнь подчеркнула, что нарастание напряженности в отношениях Китая и Тайваня отразится и на ситуации во всем регионе.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.