Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".
В январе Владимир Путин сообщил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, хотя она и в плачевном состоянии. Он уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.
Песков тогда назвал слова главы государства "жестом доброй воли", способным сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, украинское вооружение, которое осталось в Крыму, — "груда металлолома". С точки зрения сенатора, Киев опасается, что, забрав технику, признает полуостров российским.