СМИ рассказали, что необходимо для продления мандата миссии ОБСЕ на Украине

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на границе ЛНР и ДНР. архивное фото

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на границе ЛНР и ДНР. архивное фото

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Очередной срок работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года, решение о ее продолжении должны принять все члены миссии, передает сайт Мариуполя Донецкой области "0629" со ссылкой на замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга.

По данным сайта, в понедельник прошла встреча представителей мариупольской общины с наблюдателями ОБСЕ, в ходе которой с речью выступил Хуг. По его словам, миссия начала работу в Донбассе 21 марта 2014 года по приглашению Киева, это решение тогда поддержали 57 стран-участниц.

"Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ на Украине заканчивается в марте 2018 года и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения", — сообщается на сайте.

Постоянный совет ОБСЕ в марте 2017 года продлил мандат миссии на Украине на один год — до 31 марта 2018 года.