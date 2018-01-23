МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Израильские военные во время лекции по гражданской обороне раздали пятиклассникам буклеты, в которых утверждается, что "все природные явления происходят по божьей воле", сообщает Haaretz.

"Даже если имеются данные, подтверждающие высокую вероятность землетрясения, если Господь не распорядится об этом, оно не произойдет", — говорится в тексте.

Кроме того, там же упоминается, что террористические акты предотвращаются благодаря "божественному вмешательству".

Когда представителей Командования тыла Израиля спросили, не перепутали ли они буклеты для религиозных школ с буклетами для светских, они ответили, что те предназначены для всех учебных заведений.

Первым о них на своей странице в Twitter рассказал заместитель руководителя редакции телерадиовещательной сети Kan Чико Менаш. Это спровоцировало волну критики в соцсетях, на которую отреагировал министр образования Израиля Нафтали Беннетт.

Он отметил, что на религиозную идентичность детей повлиять никто не пытается.

По данным Haaretz, многие родители жалуются, что в последние два года в школьных учебниках все чаще стали появляться цитаты из Библии и что церемонии, которые раньше проводились в школах под наблюдением учителей, теперь организуются в синагогах под контролем религиозных функционеров.