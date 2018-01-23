Сеул должен извиниться за сожжение флага КНДР, считают в Москве

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Власти Южной Кореи должны извиниться за сожжение флага КНДР и фотографии Ким Чен Ына в Сеуле, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении северокорейского посольства в Москве.

Флаги КНДР и фотографии ее лидера Ким Чен Ына были сожжены в понедельник на площади Сеульского вокзала во время демонстрации протеста против прибытия туда северокорейской делегации деятелей культуры. По данным агентства Рёнхап, полиция вмешалась в происходящее, потушив пламя огнетушителями. Добавляется, что антипхеньянская акция была организована "Корейской патриотической партией" в связи с подготовительным визитом в Южную Корею делегации в преддверии гастролей северокорейских музыкантов в феврале по случаю Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Южнокорейские власти должны извиниться за нынешнюю политическую провокацию перед всей нацией, подвергнуть строгому наказанию преступников и принять последовательные меры для предотвращения подобных инцидентов", — говорится в сообщении посольства КНДР.

В дипмиссии отметили, что сожжение флага и фотографии лидера КНДР – "это нетерпимое издевательство в отношении нашей доброй воли и усилий к оздоровлению межкорейских отношений и умышленная политическая провокация для превращения Олимпийских игр в место противоборства Севера и Юга".

"Мы дорожим межкорейскими отношениями, но ни в малейшей мере не намерены терпеть бесчинства фанатиков", — говорится в сообщении. В посольстве КНДР добавили, что Пхеньян будет следить за расследованием инцидента на площади в Сеуле.

Девятого января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также о совместных тренировках команд Юга и Севера на одном из горнолыжных курортов в Северной Кореи.