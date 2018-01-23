МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление главы британского Генштаба Николаса Картера о том, что Западу необходимо найти слабые стороны России.

"Ищите наши "слабые стороны" в Лондоне, они уже давно перебрались к вам", — написал Рогозин в Facebook

Он не пояснил, что имеет в виду.

Как накануне заявил Картер, следует признать, что Москва "уважает силу и сильных". Западу, считает он, нужно "определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично".

Глава британского Генштаба добавил, что необходимо создать прочные институты в соседних с Россией государствах для того, чтобы они "выдерживали давление" как внешнее, так и внутреннее. Также генерал считает важным повысить энергонезависимость западных стран, сохранить антироссийские санкции и военное присутствие НАТО в Восточной Европе.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что заявление Картера "можно расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности нашей страны". Парламентарий подчеркнул, что НАТО усиливает давление на Москву и продолжает расширяться на восток, оправдывая наращивание военных бюджетов несуществующей угрозой со стороны России.