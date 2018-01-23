На Украине более 100 населенных пунктов остаются без электроснабжения

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в четырех областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

"Остаются обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

В частности, в Одесской области без электричества остаются 68 населенных пунктов, Черкасской — 24, Херсонской — 10 и Запорожской — семь.

В городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечены две передвижные электростанции. Населенный пункт обеспечен водоснабжением, теплоснабжением – частично, сообщили в ведомстве. В городе оборудован пункт обогрева.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.