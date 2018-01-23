СМИ рассказали, почему губернатор Гавайев медлил с отменой ракетной угрозы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж признался, что власти медлили с отменой предупреждения о ракетной угрозе в начале января отчасти из-за того, что он не знал пароля от своего аккаунта в Twitter, сообщает местная газета Honolulu Star-Advertiser.
"В тот момент я звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи и других ведомств… Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям", — сказал Айдж.
В начале января жители американского штата Гавайи получили сообщения с ложным предупреждением о баллистической ракете, летящей в их сторону. Тихоокеанское командование США заявило, что сообщения были отправлены по ошибке.
В декабре в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.