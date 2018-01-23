СМИ рассказали, почему губернатор Гавайев медлил с отменой ракетной угрозы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж признался, что власти медлили с отменой предупреждения о ракетной угрозе в начале января отчасти из-за того, что он не знал пароля от своего аккаунта в Twitter, сообщает местная газета Honolulu Star-Advertiser.

Во вторник, когда губернатор выступал с докладом о положении дел, его спросили, почему власти не могли отменить предупреждение об угрозе в течение 17 минут, хотя ему доложили о том, что угроза была ложной уже через две минуты после появления ложных данных.

"В тот момент я звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи и других ведомств… Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям", — сказал Айдж.

В начале января жители американского штата Гавайи получили сообщения с ложным предупреждением о баллистической ракете, летящей в их сторону. Тихоокеанское командование США заявило, что сообщения были отправлены по ошибке.

Губернатор Гавайев ранее принес извинения жителям за ложное предупреждение о ракетной угрозе и заявил, что прилагает усилия для улучшения системы оповещения. Как сообщил Айдж, ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб. Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте.

В декабре в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.