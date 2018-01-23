В аэропорту Ганновера подрались курды и сторонники Эрдогана

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В аэропорту Ганновер-Лангенхаген в Германии подрались курдские демонстранты и турецкие пассажиры, два человека получили легкие травмы, сообщила местная полиция.

Потасовка произошла накануне вечером в терминале B. Курды устроили там спонтанную демонстрацию против военных действий Турции в Сирии.

Как отмечает газета Hannoversche Allgemeine, они выкрикивали обвинения в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.

В ответ турецкие пассажиры, ожидавшие рейс в Стамбул, набросились на них.

По предварительным данным, на месте находилось около 180 человек. Полиции пришлось применить перцовый газ против двадцати участников драки, чтобы взять ситуацию под контроль.

Силовики начали расследование.

Рейс в Стамбул, который должен был вылететь в 17:30 по местному времени (19:30 мск), пришлось отложить более чем на полчаса.

Двадцатого января Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных формирований в сирийском городе Африне. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии". Дамаск осудил турецкое вторжение и обвинил Анкару в поддержке террористов.