Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Журнал U.S. News & World Report опубликовал список лучших стран мира за 2018 год, в котором Россия заняла 26-е место.

В прошлом году ей досталась 27-я строчка. "Соседями" России стал Таиланд, с которым они поменялись местами, и Индия.

Первые пять мест в рейтинге U.S. News & World Report принадлежат, соответственно, Швейцарии, Канаде, Германии, Великобритании и Японии. По сравнению с прошлым годом лидеры практически не поменялись.

Всего в список попали 80 стран.

Государства оценивались по ряду качеств, от туристической привлекательности и красоты природы до политического влияния и уровня образования. Эксперты опросили более 21 тысячи человек из 36 стран, которые должны были указать, насколько то или иное качество подходит к каждому государству из списка.

Помимо общего рейтинга стран, U.S. News & World Report составил девять перечней по отдельным категориям. По уровню влияния Россия заняла второе место.