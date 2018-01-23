В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Один человек погиб, 10 получили ранения и были госпитализированы в результате извержения вулкана и схода лавины в Японии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на полицию и пожарную охрану, которая в Японии выполняет функции скорой помощи.
Кроме того, по данным полиции и пожарных, в курортной гостинице была оказана первая медицинская помощь 10 лыжникам. Они пострадали от падения вулканических камней во время извержения. Все они направлены в больницы.
Утром во вторник поступили сообщения о начавшемся извержении вулкана на горе Кусацу Сиране и о сходе лавины на горнолыжном курорте Кусацу, который находится в радиусе одного километра от вулкана. Метеорологи повысили уровень опасности на горе до третьего из пяти возможных.