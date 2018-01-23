В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Один человек погиб, 10 получили ранения и были госпитализированы в результате извержения вулкана и схода лавины в Японии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на полицию и пожарную охрану, которая в Японии выполняет функции скорой помощи.

Как сообщает ТВ, в эпицентре схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу оказались семь человек, в том числе шесть сотрудников сил самообороны, которые проводили учения в этом районе, один из них погиб. Как сообщил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра, есть информация о переломах и повреждении легких у военных, но все они находятся в сознании.

Кроме того, по данным полиции и пожарных, в курортной гостинице была оказана первая медицинская помощь 10 лыжникам. Они пострадали от падения вулканических камней во время извержения. Все они направлены в больницы.

Утром во вторник поступили сообщения о начавшемся извержении вулкана на горе Кусацу Сиране и о сходе лавины на горнолыжном курорте Кусацу, который находится в радиусе одного километра от вулкана. Метеорологи повысили уровень опасности на горе до третьего из пяти возможных.