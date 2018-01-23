В США комика пытались избить микрофонной стойкой во время шоу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На американского комика Стива Брауна во время выступления в Южной Каролине напал один из зрителей.

Видео инцидента появилось на странице пользователя Тумики ЛаШа в Facebook. "Я знаю только, что Стив Браун спросил его, в чем его проблема", — отметила она.

Еще один зритель опубликовал видео с другого ракурса.

В роликах видно, как неизвестный сначала пытается драться голыми руками, затем начинает размахивать микрофонной стойкой, после чего берет в руки деревянный стул. Браун смог увернуться от большинства ударов. После этого охране все-таки удается увести вышедшего из себя зрителя со сцены.

Позже комик опубликовал в Instagram видео-обращение к поклонникам. В нем он поблагодарил их за поддержку и отметил, что клубы должны больше внимания уделять обеспечению безопасности тех, кто в них выступает. Он также продемонстрировал одну из травм от удара микрофонной стойкой.

В интервью TMZ Браун заявил, что не знает, почему неизвестный напал на него. Он также отметил, что перед тем, как напасть, мужчина смеялся над шоу.

По данным TMZ, помимо Брауна от действий неизвестного пострадали еще четыре человека. Они собираются выдвинуть против него обвинения.