В Лондоне из гостиницы эвакуировали почти полторы тысячи человек

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Лондона эвакуировали почти 1,5 тысячи человек из ночного клуба и гостиницы из-за утечки газа в центральном районе британской столицы Вестминстер, сообщает городская пожарная служба.

"Пожарные бригады при помощи аппаратуры обнаружения установили высокий уровень газа в атмосфере. Около 1450 человек эвакуированы из находящегося рядом ночного клуба и гостиницы", — говорится в заявлении службы на ее сайте.

Ранее полиция Лондона сообщила, что в связи с утечкой газа на улице Strand власти эвакуировали часть коммерческих организаций и гостиниц в районе Вестминстер "в качестве меры предосторожности".

Пожарная служба отмечает, что в качестве меры предосторожности также была закрыта железнодорожная станция Charing Cross. По данным железнодорожной компании National Rail, работа транспортного узла должна возобновиться к 10.00 по местному времени (13.00 мск).