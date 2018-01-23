ВСУ нарушили перемирие в Донбассе пять раз за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 20 мин, сообщил журналистам во вторник представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком и горловском направлениях украинские силовики выпустили почти 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также они вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, отметил представитель ДНР.