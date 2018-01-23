ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (175)

ЛУГАНСК, 23 янв— РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. Уточняется, что по территории республики было выпущено около 22 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.