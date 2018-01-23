Директор ЦРУ заявил, что КНДР смогут ударить по США через несколько месяцев

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Лишь несколько месяцев могут отделять КНДР от возможности нанести ядерный удар по США, заявил в понедельник директор ЦРУ Майк Помпео.

В интервью CBS Помпео спросили, сколько времени потребуется северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, чтобы получить такую возможность. Помпео ответил: "несколько месяцев".

Ведущая напомнила Помпео, что он говорил такое и несколькими месяцами ранее.

"Да, это так. Я хотел бы, чтобы у меня была способность сказать, что речь идет о годе с нынешнего момента. Правительство США прилежно работает над тем, чтобы продлить это время", — сказал Помпео.

Он также повторил, что США рассчитывают на помощь РФ и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.