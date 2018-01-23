В Японии 15 человек пострадали из-за схода лавины и извержения вулкана

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Неподалеку от международного лыжного курорта Кусацу в префектуре Гумма в Японии началось извержение вулкана и сошла лавина, пожарные сообщают о 15 пострадавших.

Как сообщила телекомпания NHK, многие гости курорта получили ранения в результате падения вулканических камней. Правительство страны сообщило о четырех пострадавших на подъемнике; они получили порезы осколками стекла от разбитых окон из-за попадания в них вулканических камней. Ранее сообщалось о том, что на курорте произошел сход лавины, по предварительным данным, она унесла одного человека.

Как сообщила телекомпания, по данным министерства обороны страны, в лавине оказались шесть военнослужащих сил самообороны, которые проходили плановую тренировку на курорте. К этому часу информации о том, удалось ли их спасти, не поступало.

Утром во вторник метеорологи зафиксировали начавшееся извержение на вулкане Кусацу Сиране. Над горой появился дым, с утра отмечается вулканическая активность. Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до второго, что означает запрет на приближение к нему в радиусе 1 километра из-за угрозы падения вулканических камней.