В Венесуэле задержали десятки близких к ликвидированным мятежникам людей

МЕХИКО, 23 янв – РИА Новости. Комиссия парламента Венесуэлы, расследующая уничтожение группы мятежного полицейского Оскара Переса, заявила в понедельник о незаконных задержаниях властями десятков связанных с ними людей, в том числе родственников.

Перес был уничтожен вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина, неделю назад в районе Каракаса после спецоперации. Также погибли двое сотрудников служб безопасности. Еще несколько мятежников взяли в плен. Оппозиция обвинила власти во внесудебной расправе. В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к событиям людей.

"Нам удалось установить факт 31 незаконного задержания в связи с убийством в Эль-Хункито, это близкие и дальние родственники, друзья жертв этой расправы", — приводит портал Noticias Venezuela заявление главы комиссии Делси Солорсано.

По ее словам, также остается до сих пор не известным местонахождение ряда людей, задержанных в ходе операции против группы Переса. Она отметила, что в адрес близких участников мятежной группы поступают угрозы.