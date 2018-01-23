В отношении агентов ФБР, называвших Трампа "идиотом", начнут расследование

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Министерство юстиции США проведет расследование в отношении критических сообщений о президенте Дональде Трампе, которыми обменивались агенты ФБР из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщил в заявлении генпрокурор — глава минюста Джефф Сешнс.

Республиканцы заявили о предвзятости Мюллера в расследовании "связей Трампа с РФ" на том основании, что подчиненные Мюллера, как выяснилось, были резко настроены против Трампа в обычной жизни. Усугубило скандал то обстоятельство, что ФБР не сохранило переписку агентов, хотя должно было это сделать по правилам.

"Мы докопаемся до самой сути, чтобы точно выяснить, почему данные текстовые сообщения не были доступны по требованию. Мы используем все доступные технологии, чтобы определить, можно ли получить пропавшие сообщения из другого источника", — говорится в заявлении Сешнса.

Ранее СМИ сообщали, что два агента ФБР, прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру, обменивались сообщениями, в которых называли президента США Дональда Трампа идиотом. После того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера.

В интервью газете Wall Street Journal Трамп заявил, что действия агентов равносильны государственной измене.

Ранее адвокаты Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность первого спецпрокурора Мюллера. Так, адвокат Трампа Джей Секулов заявил о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".

Поводом для обвинений в адрес команды Мюллера стало также то, что супруга одного из сотрудников спецпрокурора, Брюса Ора, работала на пиар-фирму Fusion GPS, известную разработкой компрометирующего досье на Трампа. Ор уже был понижен в должности, когда выяснилось, что он встречался с разработчиками скандального досье.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.