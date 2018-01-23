ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Главный антикоррупционный орган Компартии Китая — Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала внутрипартийное расследование в отношении заместителя начальника Государственного энергетического управления по подозрению в "нарушении партийной дисциплины", говорится в опубликованном сообщении ведомства.

"Член партийной группы Государственного энергетического управления, заместитель начальника управления Ван Сяолинь подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины, в его отношении проводится внутренняя проверка", — говорится в коротком сообщении, опубликованном на сайте комиссии. Формулировка "нарушение партийной дисциплины" в Китае, как правило, используется в антикоррупционных делах.

Ван Сяолинь 1963 года рождения, выходец из города Чунцин, вступил в ряды Компартии Китая в 1989 году. Ван Сяолинь, инженер по профессии, с 1995 года занимал различные должности в структуре ведущего государственного энергетического предприятия корпорации Shenhua Group. В августе 2014 года был назначен заместителем управляющего корпорации. Должность заместителя энергетического управления занимал с августа 2015 года.

Центральная комиссия по проверке дисциплины — один из важнейших органов компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в суд.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.