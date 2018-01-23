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В мире

"Голосовал бы за Путина": британцы о словах генерала про "враждебность" РФ

05:4523.01.2018
(обновлено: 06:01 23.01.2018)
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© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/hoБританские военнослужащие на учениях. Архивное фотоБританские военнослужащие на учениях. Архивное фото
© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/ho

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможная агрессия Москвы может быть направлена против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе, ее целью также может быть подрыв доверия к НАТО.

Генерала процитировали многие британские СМИ, в том числе The Telegraph, Daily Mail и Guardian.

Большинство читателей изданий критически отнеслись к заявлениям Картера.

Военнослужащие вооруженных сил Соединенного королевства. Архивное фото
© Flickr / Royal Navy Media Archive
Глава британского Генштаба признал превосходство Российской армии
"Хорошая попытка, но у меня все равно не получается ненавидеть Россию! Остановите это смешное паникерство. Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы", — Smileycat.

Многие комментаторы отметили, что Россия не является врагом Британии. "России нет никакого смысла начинать с нами войну. Начинаю думать, что Путин — единственный человек, который в состоянии быть лидером своей страны", — пишет real1.

"Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи", — выражает аналогичное мнение Tondor.

Танки вооруженных сил России на Донгузском полигоне в Оренбургской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
"НАТО тратит на вооружения в 15 раз больше России. Кто кому угрожает?" — спрашивает Barry.

"Запад свергнул Хусейна и Каддафи, нестабильность привела к появлению множества подпольных групп. Путин знает, что нации нужен сильный лидер. Асад должен остаться", — пишет mike.

"Те россияне, с кем я знаком, положительно настроены по отношению к Британии и благодарны за помощь во Второй мировой войне. Не верьте этой ерунде", — отмечает bigbadbob.

Ряд пользователей связали заявление генерала с попытками увеличить военный бюджет. "Никогда не видел, чтобы британские генералы столько ныли по поводу России. Думаю, они выбивают бюджетные деньги и пытаются оправдать это, пугая население", — предполагает Proudaussie.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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В США назвали идеальное оружие России
В то же время некоторые считают Россию угрозой и призывают с ней бороться. "Россия всегда была проблемой. Посмотрите, как Путин использовал футбольных фанатов во время Чемпионата мира (вероятно, имеется в виду Чемпионат Европы — ред). Платил за их поездки и тренировки. Если он сделал такое с болельщиками, представьте, какие планы у него на Европу", — предупреждает Packet of Crisps.

"Лучшее решение — развязать гражданские войны в России, Иране и Китае и других коммунистических странах. Они попадают как домино", — предлагает BandarA.

"Это "прекрасно" сработало в Ираке", — иронизирует в ответ Tom.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Olejeron
Есть несколько аргументов,которые не спишешь со счетов. Во-первых,НАТО тратит на оборонку во много раз больше России,так кто же тогда кому угрожает?! Во-вторых,зачем России война с ЕС,когда у неё и так своих проблем выше крыши?! В-третьих,это НАТО расширяется на восток,хотя давали клятвы о не расширении,а не Россия(Крым можно не считать,исконно-русские земли). Список можно продолжить,времени нет,да и достаточно уже. Все об этом прекрасно знают,только всё равно демонизируют Россию. Главный вопрос-ЗАЧЕМ???
06:13
23.01.2018
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анатолий
/Лучшее решение — развязать гражданские войны в России, Иране и Китае и других../
Чем англосаксы и занимаются.
06:01
23.01.2018
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