МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможная агрессия Москвы может быть направлена против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе, ее целью также может быть подрыв доверия к НАТО.
Генерала процитировали многие британские СМИ, в том числе The Telegraph, Daily Mail и Guardian.
Большинство читателей изданий критически отнеслись к заявлениям Картера.
Многие комментаторы отметили, что Россия не является врагом Британии. "России нет никакого смысла начинать с нами войну. Начинаю думать, что Путин — единственный человек, который в состоянии быть лидером своей страны", — пишет real1.
"Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи", — выражает аналогичное мнение Tondor.
"Запад свергнул Хусейна и Каддафи, нестабильность привела к появлению множества подпольных групп. Путин знает, что нации нужен сильный лидер. Асад должен остаться", — пишет mike.
"Те россияне, с кем я знаком, положительно настроены по отношению к Британии и благодарны за помощь во Второй мировой войне. Не верьте этой ерунде", — отмечает bigbadbob.
Ряд пользователей связали заявление генерала с попытками увеличить военный бюджет. "Никогда не видел, чтобы британские генералы столько ныли по поводу России. Думаю, они выбивают бюджетные деньги и пытаются оправдать это, пугая население", — предполагает Proudaussie.
"Лучшее решение — развязать гражданские войны в России, Иране и Китае и других коммунистических странах. Они попадают как домино", — предлагает BandarA.
"Это "прекрасно" сработало в Ираке", — иронизирует в ответ Tom.