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Эксперт: "Касперский" не сможет оспорить запрет в США в американском суде

05:1723.01.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСотрудники в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фотоСотрудники в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания "Лаборатория Касперского" практически не имеет шансов оспорить в суде США запрет на использование ее программ в американских федеральных учреждениях, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Компания "Лаборатория Касперского" требует в американском суде отменить соответствующее распоряжение министерства внутренней безопасности США, говорится в документах федерального суда в Вашингтоне.

"Я думаю, что данное дело практически не имеет шансов на успех", — сказал Маркс. По его словам, процедурная жалоба адвокатов "Касперского" на то, что фирма не получила предварительного уведомления о запрете, вряд ли будет удовлетворена судом. "Процедурная жалоба очень слаба, прежде всего потому, что весь бизнес "Касперского" с федеральным правительством ограничивался лишь 50 тысячами долларов. Это не то требование, которое имеет смысл предъявлять правительству", — считает юрист.

Кроме того, он напомнил, что в оборонном бюджете США, который принял конгресс, вводится прямой законодательный запрет на использование продукции "Касперского" в федеральных учреждениях. "Так что весь спор почти не имеет значения, поскольку очень скоро будет закон, который заместит решение исполнительной власти и запретит федеральному правительству вести бизнес с "Касперским". "Касперский", очевидно, не может оспорить подобный закон", — добавил Маркс.

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Касперский" потребовал отменить запрет на ПО компании в госучреждениях США
Наконец, даже в отсутствие закона суд должен решить, что запрет на использование программ вполне соответствует полномочиям исполнительной власти, считает он. "У президента очень сильные полномочия в области национальной безопасности. И если есть мнение, что "Касперский" может находиться под влиянием или контролем российского правительства…, то подобные действия явно укладываются в рамки полномочий президента", — подчеркнул эксперт.

Адвокаты "Касперского" заявляют, что распоряжение министерства нарушает права компании в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США, которая гарантирует право на надлежащее судебное разбирательство. Кроме того, речь идет о волюнтаристском решении властей, в поддержку которого не представлено никаких свидетельств, заявляют адвокаты истца. Они также заявляют, что бизнесу фирмы в США был нанесен большой ущерб, поскольку ведущие магазины вслед за решением МВБ США убрали продукцию "Касперского" из продажи.

Стенд компании Лаборатория Касперского на конференции по кибербезопасности в Лилле, Франция. 25 января 2017
© AP Photo / Raphael Satter
Касперский назвал ахинеей и абсурдом обвинения США в адрес его компании
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Поль Тапкин Тапкин
Пусть это будет примером для остальных богатеньких лохов...
05:46
23.01.2018
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Поль Тапкин Тапкин
Пусть это будет примером для остальных богатеньких лохов...
05:46
23.01.2018
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