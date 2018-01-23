Эксперт: "Касперский" не сможет оспорить запрет в США в американском суде

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания "Лаборатория Касперского" практически не имеет шансов оспорить в суде США запрет на использование ее программ в американских федеральных учреждениях, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).
Компания "Лаборатория Касперского" требует в американском суде отменить соответствующее распоряжение министерства внутренней безопасности США, говорится в документах федерального суда в Вашингтоне.
"Я думаю, что данное дело практически не имеет шансов на успех", — сказал Маркс. По его словам, процедурная жалоба адвокатов "Касперского" на то, что фирма не получила предварительного уведомления о запрете, вряд ли будет удовлетворена судом. "Процедурная жалоба очень слаба, прежде всего потому, что весь бизнес "Касперского" с федеральным правительством ограничивался лишь 50 тысячами долларов. Это не то требование, которое имеет смысл предъявлять правительству", — считает юрист.
Кроме того, он напомнил, что в оборонном бюджете США, который принял конгресс, вводится прямой законодательный запрет на использование продукции "Касперского" в федеральных учреждениях. "Так что весь спор почти не имеет значения, поскольку очень скоро будет закон, который заместит решение исполнительной власти и запретит федеральному правительству вести бизнес с "Касперским". "Касперский", очевидно, не может оспорить подобный закон", — добавил Маркс.
Адвокаты "Касперского" заявляют, что распоряжение министерства нарушает права компании в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США, которая гарантирует право на надлежащее судебное разбирательство. Кроме того, речь идет о волюнтаристском решении властей, в поддержку которого не представлено никаких свидетельств, заявляют адвокаты истца. Они также заявляют, что бизнесу фирмы в США был нанесен большой ущерб, поскольку ведущие магазины вслед за решением МВБ США убрали продукцию "Касперского" из продажи.