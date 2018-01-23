Эксперт: "Касперский" не сможет оспорить запрет в США в американском суде

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания "Лаборатория Касперского" практически не имеет шансов оспорить в суде США запрет на использование ее программ в американских федеральных учреждениях, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

Компания "Лаборатория Касперского" требует в американском суде отменить соответствующее распоряжение министерства внутренней безопасности США, говорится в документах федерального суда в Вашингтоне.

"Я думаю, что данное дело практически не имеет шансов на успех", — сказал Маркс. По его словам, процедурная жалоба адвокатов "Касперского" на то, что фирма не получила предварительного уведомления о запрете, вряд ли будет удовлетворена судом. "Процедурная жалоба очень слаба, прежде всего потому, что весь бизнес "Касперского" с федеральным правительством ограничивался лишь 50 тысячами долларов. Это не то требование, которое имеет смысл предъявлять правительству", — считает юрист.

Кроме того, он напомнил, что в оборонном бюджете США, который принял конгресс, вводится прямой законодательный запрет на использование продукции "Касперского" в федеральных учреждениях. "Так что весь спор почти не имеет значения, поскольку очень скоро будет закон, который заместит решение исполнительной власти и запретит федеральному правительству вести бизнес с "Касперским". "Касперский", очевидно, не может оспорить подобный закон", — добавил Маркс.

Наконец, даже в отсутствие закона суд должен решить, что запрет на использование программ вполне соответствует полномочиям исполнительной власти, считает он. "У президента очень сильные полномочия в области национальной безопасности. И если есть мнение, что "Касперский" может находиться под влиянием или контролем российского правительства…, то подобные действия явно укладываются в рамки полномочий президента", — подчеркнул эксперт.

Адвокаты "Касперского" заявляют, что распоряжение министерства нарушает права компании в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США, которая гарантирует право на надлежащее судебное разбирательство. Кроме того, речь идет о волюнтаристском решении властей, в поддержку которого не представлено никаких свидетельств, заявляют адвокаты истца. Они также заявляют, что бизнесу фирмы в США был нанесен большой ущерб, поскольку ведущие магазины вслед за решением МВБ США убрали продукцию "Касперского" из продажи.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.