В Эквадоре от "свиного гриппа" скончались 22 человека

МЕХИКО, 23 янв – РИА Новости. Грипп H1N1 (так называемый "свиной грипп") в Эквадоре за два месяца унес жизни 22 человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения южноамериканской страны.

По данным ведомства, с 19 ноября по 20 января всего различные типы гриппа были выявлены почти у 500 человек, из них 441 заболел именно "свиным гриппом".

Всего число скончавшихся составляет 23 человека, из которых только один умер от последствий другого вида вируса, остальные – от "свиного гриппа".

По сообщению портала Comercio, сейчас уже вакцинированы 700 тысяч человек, а министерство здравоохранения имеет в запасе еще 3,9 миллиона доз прививок.

Свиной грипп (вирус H1N1), впервые зафиксированный в Мексике в 2009 году, в течение первой эпидемии в 2009–2010 годах унес жизни нескольких тысяч человек во всем мире.