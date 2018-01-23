Посол РФ в Норвегии: приарктические страны не видят в России военной угрозы

ТРОМСЁ (Норвегия), 23 янв – РИА Новости. Страны арктического региона не рассматривают Россию как военную угрозу и понимают правомерность российских инвестиций в развитие арктической инфраструктуры, поскольку военные объекты будут использоваться в том числе в гражданских целях, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в кулуарах международной конференции "Арктические рубежи".

Международная конференция "Арктические рубежи" открылась в Тромсё в 12-й раз, в ней принимают участие больше трех тысяч человек из примерно 35 стран. В этом году девизом конференции является "Объединяя Арктику".

Выступая на конференции в понедельник, депутат от Европарламента экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт высказал мнение, что Россия ведет милитаризацию Арктики, восстанавливая военные базы и по всей северной границе. По его мнению, Россия теоретически представляет угрозу для других государств. Однако его мнение не поддержали политики, в частности, из Норвегии и Швеции.

"Страны, которые не настроены конструктивно, у которых нет экономических интересов во взаимоотношениях с нами, в частности, прибалтийские страны, они воспринимают через призму придуманных стереотипных угроз. Но таковых не существует, приятно сознавать, что серьезные страны, которые находятся в арктическом регионе, прекрасно понимают интерес и правомерность наших инвестиций. Россия приветствуется в качестве ответственной арктической страны и в сотрудничестве с ней заинтересованы все страны арктического региона", — отметил Рамишвили.

По мнению дипломата, после нескольких лет бездеятельности России в Арктике могло сложиться впечатление, что России в этом регионе нет. И теперь, когда экономические возможности позволяют восстанавливать инфраструктуру на Севере, у ряда политиков это может вызвать удивление.

"Любая деятельность – восстановление или переоборудование старых аэродромов, которые использовались десятилетиями – воспринимается как то, что что-то стало делаться вновь. На самом деле нет, просто появились финансовые возможности, понимание экономической выгоды от использования российских транспортных узлов, не говоря о Северном морском пути", — отметил дипломат.

Он отметил, что все восстанавливаемые аэропорты и порты будут использоваться во многих целях, в том числе в военных, но в первую очередь — для оказания содействия в спасении на море. "Недавняя трагедия на Шпицбергене (крушение вертолета МИ-8 с восемью россиянами на борту) подтвердила – вблизи Шпицбергена нет спасательных баз, портов, которые могли бы оперативно прийти на помощь", — пояснил посол.

По его мнению, спасательная операция на Шпицбергене стала примером очень хорошего сотрудничества. "Многие наблюдатели и в Норвегии, и в России были удивлены этому, это был пример, который мог иметь место только между очень дружественными соседними странами. Это говорит о том, что потенциал огромный, и что сегодняшняя нездоровая ситуация – санкции, ограничения контактов на высшем уровне между специальными службами, службами, занимающимися спасением на море – это во вред всем", — добавил Рамишвили.