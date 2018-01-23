Мэр Днепра заявил, что пугал США бегством работников "Южмаша" в КНДР и Иран

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков эмиграцией сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в страны, враждебные США. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"У меня был не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками. Не буду говорить, какими. Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?" — сказал Филатов.

При этом градоначальник так и не назвал имена политиков, которых он якобы пытался шантажировать.

Филатов подчеркнул, что в настоящее время ситуация на "Южмаше" изменилась в лучшую сторону.

"Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не могу загрузить "Южмаш" заказами. Сейчас есть первые лучи", — сказал мэр, напомнив о том, что этим вопросом занимаются и президент, и премьер страны.

Россия в феврале 2015 года из-за политического курса новых украинских властей отказалась от покупки ракетоносителей "Зенит", производимых на предприятии. Производство и реализация этих ракетоносителей приносила "Южмашу" 80 процентов выручки.

© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook Глава "Южмаша" рассказал пранкерам, как двигатели могли попасть в КНДР ранее опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить для своих баллистических ракет двигатели производства украинского предприятия "Южмаш".

Власти и профильные ведомства Украины опровергли эту информацию, заявив, что на заводах страны такие двигатели не производят. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель могли скопировать "где-то", после чего он попал в Северную Корею через территорию Китая. Некоторые политики заявили, что статья NYT инспирирована из России.