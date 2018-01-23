Facebook пообещала стать "платформой демократического добра"

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Американская социальная сеть Facebook пообещала в понедельник "продвигать демократию" на фоне слухов о "российском вмешательстве" в выборы в США.

"В 2016 году мы в Facebook слишком медленно признали тот факт, что плохие действующие лица злоупотребляли нашей платформой. Мы прилежно работаем над тем, чтобы нейтрализовать эти риски сейчас", — заявил директор Facebook по гражданским инициативам Самид Чакрабарти. "Мы не закрываем глаза на тот ущерб, который интернет может нанести даже хорошо функционирующей демократии", — добавил он. "Для нас ужасно, что национальное государство использовало нашу платформу для проведения кибервойны с целью разделить общество", — заявил Чакрабарти, не упоминая при этом Россию.

В свою очередь, глава отделения по глобальной политике и связям с правительственными органами Кэти Харбэт заявила, что компания будет бороться с "негативным влиянием".

"Мы как никогда привержены борьбе с негативными влияниями и будем добиваться того, чтобы наша платформа без сомнений была источником демократического добра", — заявила Харбэт.

Ранее Facebook пришел к выводу, что "российские действующие лица" стоят за примерно 80 тысячами записей в Facebook, которые могли прочесть до 126 миллионов жителей США. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".