Палата представителей вслед за сенатом США приняла временный бюджет

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до 8 февраля, свидетельствуют итоги голосования.

За законопроект проголосовали 266 депутатов, против были 150.

Ранее законопроект был принят сенатом, теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. После того, как глава Белого дома подпишет документ, трехдневная пауза в работе федерального правительства прекратится. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен утвердить этот документ сразу после того, как он попадет к нему на стол.

Правительство США прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета на фоне разногласий между республиканцами и демократами в сенате по ряду параметров бюджета, включая меры по иммиграции.