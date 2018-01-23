МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Аргентинский депутат Гильермо Кармона отправил лидеру страны Маурисио Макри письмо с просьбой о том, чтобы он обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление помощи РФ в поисках пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщается на сайте депутата.

"Национальный депутат Гильермо Кармона направил президенту Маурисио Макри письмо, чтобы попросить его… обратиться к Владимиру Путину с просьбой продолжить помощь в поисках субмарины "Сан-Хуан", — сообщается на сайте.

Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Москве с аргентинским коллегой Маурисио Макри, в ходе переговоров с которым обсудит вопросы политики и экономики, по итогам лидеры подпишут совместное заявление, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Ранее супруга члена экипажа подлодки "Сан-Хуан" Эрнана Родригеса Марсела Мойано заявила РИА Новости, что несколько родственников пропавших моряков отправили письмо в посольство России, адресованное президенту России Владимиру Путину с просьбой не прекращать поиски субмарины.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Ранее Российское Минобороны направило в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.