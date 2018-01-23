Скончался итальянец, открывший стрельбу с балкона по прохожим

РИМ, 23 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец, открывший стрельбу по прохожим с балкона в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, скончался, сообщили РИА Новости в службе карабинеров города Казерта.

Ранее в полицейском управлении Казерты РИА Новости сообщили, что мужчина находится при смерти после того, как пытался покончить с собой.

В понедельник вечером вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе, посеяв панику среди местных жителей. Его 14-летней дочери удалось сбежать. Ранены пять человек, в том числе прибывший на место происшествия карабинер.

"Попавшие в квартиру после штурма правоохранители обнаружили его мертвым", — сказал собеседник агентства. По его словам, помимо ружья у 48-летнего мужчины было и другое оружие.

Жена стрелявшего впоследствии найдена убитой. Трое раненых госпитализированы.