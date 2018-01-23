Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 8 февраля, следует из итогов голосования.

После этого законопроект должен поступить в Палату представителей.

По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент США Дональд Трамп намерен подписать этот законопроект сразу после того, как он попадет к нему на стол. При этом Трамп, как отметила Сандерс, намерен провести "ответственную иммиграционную реформу" во взаимодействии с республиканцами и демократами.

Сам президент США заявил, что Белый дом продолжит работать над разрешением проблемы нелегальной иммиграции и намерен "достигнуть долгосрочной сделки" по этому вопросу.

Правительство США прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета на фоне разногласий между республиканцами и демократами в сенате по ряду параметров бюджета, включая меры по иммиграции.