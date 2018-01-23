МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и возвращения с полуострова военной техники.

"Есть ключевая конвенция 1907 года, Гаагская конвенция, 53-я статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира… У нас нет никакого диалога ни по каким вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал Климкин на пресс-конференции.

Он также отметил, что никаких официальных нот с предложением возвращения военной техники Украина не получала.

Сдвинуть процесс урегулирования

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как "плачевное".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву военной техники из Крыма была бы со стороны России жестом доброй воли, который помог бы урегулированию конфликта на Украине.

"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — сказал он.

Песков напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией Москва вернула Киеву часть военной техники, но с началом активных боевых действий в Донбассе этот процесс приостановился.

"Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь.

Встречное предложение

Премьер Украины Владимир Гройсман в ответ на предложение Путина вернуть военные корабли и авиатехнику из Крыма украинской стороне предложил российскому президенту вернуть полуостров в состав Украины.

"Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил", — заявил премьер в ходе поездки в Донбасс, комментируя журналистам данную инициативу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.