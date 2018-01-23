"Это демонстративный нацизм". Как Украина стала лидером по антисемитизму

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Израильское Министерство по делам диаспоры назвало Украину лидером по антисемитизму на постсоветском пространстве. Киев в 2015-м принял закон об осуждении коммунизма и нацизма. Но под него не подпадает символика дивизии СС "Галичина". А обилие нацистов в рядах полка "Азов" командование объясняет тем, что бойцы просто "любят историю". РИА Новости разбиралось, на чем основываются израильские эксперты, говоря об усилении антисемитизма на Украине.

"Вандализм против еврейских объектов"

Министерство по делам диаспоры опубликовало доклад, в котором Украина по итогам 2017 года названа лидером по числу нападений — как физических, так и словесных — на евреев, их собственность, святыни и общественные институты. "На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев", — отмечается в документе.

В ведомстве подчеркнули, что уже второй год подряд "на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов".

Также обращается внимание на отсутствие достаточной политической воли для противодействия проявлениям антисемитизма, которые нередко квалифицируются как хулиганство, а не как преступления на почве ненависти. В результате вандалы несколько раз подряд нападают на один и тот же объект.

Еврейское происхождение может послужить предметом нападок, утверждается в документе. Причем ситуация ухудшается. "Еврейство этих людей (высокопоставленных чиновников. — Прим. ред.) воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране", — говорится в докладе.

Ответственность ОУН*

И 2017-й, и 2016 год на Украине были отмечены значительными скандалами антисемитского характера. Так, в июне 2017-го во Львове неизвестные осквернили мемориал на площади Синагог — изрисовали его неонацистскими символами.

© Фото : Львівська міська рада Надписи на стеле на площади Синагог во Львове, Украина. 21 июня 2017 © Фото : Львівська міська рада Надписи на стеле на площади Синагог во Львове, Украина. 21 июня 2017

В апреле того же года СМИ сообщили, что в израильской больнице "Шиба" в Рамат-Гане умер раввин Мордехай Дойч, зверски избитый в Житомире в октябре 2016-го. В украинской полиции уклончиво заявили, что не исключают других версий, помимо ограбления.

Тогда же, в октябре 2016-го, в Киеве вандалы надругались над флагом Израиля, вывешенным на входе в ресторан "Иерусалим". "У нас открытие совпало с еврейским Новым годом. <…> Мимо ресторана проходила компания подростков, один из них забрался на парапет, сорвал флаг и начал его рвать", — рассказал СМИ один из менеджеров заведения.

Полиции удалось задержать двух молодчиков из той компании, отобрать у них израильский флаг. Но уголовное дело было возбуждено по статье "Грабеж". Потом в Ужгороде на западе Украины облили красной краской памятник жертвам холокоста, а в Умани некие радикалы забросали синагогу свиными головами.

В сентябре 2016-го президент Израиля Реувен Ривлин выступал на слушаниях Верховной рады, посвященных годовщине массовых убийств десятков тысяч мирных граждан в Бабьем Яре. Он довольно резко напомнил о причастности украинских националистов к этим преступлениям и преследованиям евреев в годы Второй мировой войны. "Около 1,5 миллиона евреев было убито на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яре и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы", — говорил Ривлин, отмечая участие во всем этом боевиков ОУН (Организация украинских националистов)*.

В октябре 2016-го директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился тем, что в Бабьем Яре официальный Киев установил информационный стенд, прославляющий Ивана Рогача — главного редактора оуновского боевого листка "Украинское слово". Долинский напомнил о сотрудничестве украинских националистов в годы Второй мировой с нацистскими оккупантами. "Украинские патриоты, которые хотят очистить родную землю, приходят и сообщают об этом (скрывающихся евреях. — Прим. ред.) в маленький домик на бульваре Тараса Шевченко", — цитировал он статью в газете ОУН*.

Глава Украинского еврейского комитета подчеркнул, что подобные статьи публиковались в "кульминационные дни расстрелов евреев" в Бабьем Яре. "На самом деле их (статей. — Прим. ред.) было гораздо больше", — отметил Долинский.

© AP Photo Бабий Яр. 1944 год © AP Photo Бабий Яр. 1944 год

"Любители истории"

Киев предпочитает отмалчиваться или утверждать, что ничего не происходит. Так, в августе 2017-го заместитель командующего Нацгвардией Украины Ярослав Сподарь заявил, что нацисты в рядах полка "Азов" — это просто бойцы, интересующиеся историей. "(То), что "азовцы" интересуются историей, — это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально", — объяснил генерал.

До этого в июле "историки-любители" из "Азова" устроили под Донецком капище языческого бога Перуна. Это мероприятие они с вполне прозрачным намеком приурочили к победе над Хазарским каганатом в X веке.

"Это демонстративный нацизм, посмотрите на символику "Азова". Они ничего не стесняются. Демонстративно, на камеру "кидают зигу" (нацистское приветствие. — Прим. ред.). А чиновники и политики делают вид, что ничего не происходит", — возмущается украинский журналист и публицист Андрей Мовчан, который как раз из-за конфликта с неонацистами был вынужден эмигрировать в Европу.

"На Украине это не инциденты. На Украине Верховная рада приняла закон, героизирующий ОУН-УПА*, нацистских преступников, тех, кто учинили Бабий Яр, тех, кто истреблял мирное население, не только еврейское, <…> — сама идеологии этой страны вынуждает нас говорить о презумпции виновности власти в каждом случае инцидента, который может носить антисемитский или русофобский характер. Они сами взяли эту идеологию, это не то, чтобы им кто-то приписал. Поэтому в Израиле следят за этим очень пристально", — отмечает израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин.

Теоретически прославление нацизма запрещено на Украине действующим законом об осуждении коммунизма и нацизма. Но этот нормативный акт применяется избирательно. Так, в мае 2017-го глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович разъяснил, что символика дивизии СС "Галичина" не запрещена. "Символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима", — ответил чиновник на запрос СМИ.

Ранее в том же месяце Долинский обращался в украинскую прокуратуру с требованием принять меры против мероприятий в честь 74-летия дивизии СС "Галичина". Ответ он, видимо, получил от Вятровича — с самого верха. В Киеве разъяснили общественному активисту, почему для некоторых пособников нацизма сделаны исключения.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.