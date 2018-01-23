РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Это демонстративный нацизм". Как Украина стала лидером по антисемитизму

08:0023.01.2018
(обновлено: 08:18 23.01.2018)
012395
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПразднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в УманиПразднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Израильское Министерство по делам диаспоры назвало Украину лидером по антисемитизму на постсоветском пространстве. Киев в 2015-м принял закон об осуждении коммунизма и нацизма. Но под него не подпадает символика дивизии СС "Галичина". А обилие нацистов в рядах полка "Азов" командование объясняет тем, что бойцы просто "любят историю". РИА Новости разбиралось, на чем основываются израильские эксперты, говоря об усилении антисемитизма на Украине.

"Вандализм против еврейских объектов"

Министерство по делам диаспоры опубликовало доклад, в котором Украина по итогам 2017 года названа лидером по числу нападений — как физических, так и словесных — на евреев, их собственность, святыни и общественные институты. "На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев", — отмечается в документе.

В ведомстве подчеркнули, что уже второй год подряд "на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов".

Также обращается внимание на отсутствие достаточной политической воли для противодействия проявлениям антисемитизма, которые нередко квалифицируются как хулиганство, а не как преступления на почве ненависти. В результате вандалы несколько раз подряд нападают на один и тот же объект.

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань, Украина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Ненависть без виз: как антисемитизм на Украине "уживается" с ценностями ЕС

Еврейское происхождение может послужить предметом нападок, утверждается в документе. Причем ситуация ухудшается. "Еврейство этих людей (высокопоставленных чиновников. — Прим. ред.) воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране", — говорится в докладе.

Ответственность ОУН*

И 2017-й, и 2016 год на Украине были отмечены значительными скандалами антисемитского характера. Так, в июне 2017-го во Львове неизвестные осквернили мемориал на площади Синагог — изрисовали его неонацистскими символами.

© Фото : Львівська міська радаНадписи на стеле на площади Синагог во Львове, Украина. 21 июня 2017
© Фото : Львівська міська рада
Надписи на стеле на площади Синагог во Львове, Украина. 21 июня 2017
Авигдор Эскин: насаждая нацизм, Украина теряет право на суверенитет

В апреле того же года СМИ сообщили, что в израильской больнице "Шиба" в Рамат-Гане умер раввин Мордехай Дойч, зверски избитый в Житомире в октябре 2016-го. В украинской полиции уклончиво заявили, что не исключают других версий, помимо ограбления. 
Тогда же, в октябре 2016-го, в Киеве вандалы надругались над флагом Израиля, вывешенным на входе в ресторан "Иерусалим". "У нас открытие совпало с еврейским Новым годом. <…> Мимо ресторана проходила компания подростков, один из них забрался на парапет, сорвал флаг и начал его рвать", — рассказал СМИ один из менеджеров заведения.

Полиции удалось задержать двух молодчиков из той компании, отобрать у них израильский флаг. Но уголовное дело было возбуждено по статье "Грабеж". Потом в Ужгороде на западе Украины облили красной краской памятник жертвам холокоста, а в Умани некие радикалы забросали синагогу свиными головами.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Еврейского музея и центра толерантности в Москве. 26 января 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев: трагедия Холокоста показала, какую угрозу несет миру антисемитизм

В сентябре 2016-го президент Израиля Реувен Ривлин выступал на слушаниях Верховной рады, посвященных годовщине массовых убийств десятков тысяч мирных граждан в Бабьем Яре. Он довольно резко напомнил о причастности украинских националистов к этим преступлениям и преследованиям евреев в годы Второй мировой войны. "Около 1,5 миллиона евреев было убито на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яре и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы", — говорил Ривлин, отмечая участие во всем этом боевиков ОУН (Организация украинских националистов)*.

Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Нарышкин: запрещая георгиевскую ленту, Киев одобряет нацизм

В октябре 2016-го директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился тем, что в Бабьем Яре официальный Киев установил информационный стенд, прославляющий Ивана Рогача — главного редактора оуновского боевого листка "Украинское слово". Долинский напомнил о сотрудничестве украинских националистов в годы Второй мировой с нацистскими оккупантами. "Украинские патриоты, которые хотят очистить родную землю, приходят и сообщают об этом (скрывающихся евреях. — Прим. ред.) в маленький домик на бульваре Тараса Шевченко", — цитировал он статью в газете ОУН*.

Глава Украинского еврейского комитета подчеркнул, что подобные статьи публиковались в "кульминационные дни расстрелов евреев" в Бабьем Яре. "На самом деле их (статей. — Прим. ред.) было гораздо больше", — отметил Долинский.

© AP PhotoБабий Яр. 1944 год
© AP Photo
Бабий Яр. 1944 год

"Любители истории"

Киев предпочитает отмалчиваться или утверждать, что ничего не происходит. Так, в августе 2017-го заместитель командующего Нацгвардией Украины Ярослав Сподарь заявил, что нацисты в рядах полка "Азов" — это просто бойцы, интересующиеся историей.  "(То), что "азовцы" интересуются историей, — это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально", — объяснил генерал. 

До этого в июле "историки-любители" из "Азова" устроили под Донецком капище языческого бога Перуна. Это мероприятие они с вполне прозрачным намеком приурочили к победе над Хазарским каганатом в X веке.

"Это демонстративный нацизм, посмотрите на символику "Азова". Они ничего не стесняются. Демонстративно, на камеру "кидают зигу" (нацистское приветствие. — Прим. ред.). А чиновники и политики делают вид, что ничего не происходит", — возмущается украинский журналист и публицист Андрей Мовчан, который как раз из-за конфликта с неонацистами был вынужден эмигрировать в Европу.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Марта 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский национализм перерастает в нацизм, считает крымский вице-премьер

"На Украине это не инциденты. На Украине Верховная рада приняла закон, героизирующий ОУН-УПА*, нацистских преступников, тех, кто учинили Бабий Яр, тех, кто истреблял мирное население, не только еврейское, <…> — сама идеологии этой страны вынуждает нас говорить о презумпции виновности власти в каждом случае инцидента, который может носить антисемитский или русофобский характер. Они сами взяли эту идеологию, это не то, чтобы им кто-то приписал. Поэтому в Израиле следят за этим очень пристально", — отмечает израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин.

© РИА Новости / Алексей ВовкМарш активистов "Азова" в Киеве. 21 ноября 2016
© РИА Новости / Алексей Вовк
Марш активистов "Азова" в Киеве. 21 ноября 2016

Теоретически прославление нацизма запрещено на Украине действующим законом об осуждении коммунизма и нацизма. Но этот нормативный акт применяется избирательно. Так, в мае 2017-го глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович разъяснил, что символика дивизии СС "Галичина" не запрещена. "Символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима", — ответил чиновник на запрос СМИ. 

Ранее в том же месяце Долинский обращался в украинскую прокуратуру с требованием принять меры против мероприятий в честь 74-летия дивизии СС "Галичина". Ответ он, видимо, получил от Вятровича — с самого верха. В Киеве разъяснили общественному активисту, почему для некоторых пособников нацизма сделаны исключения.  

*Экстремистские организации, запрещенные в России.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена