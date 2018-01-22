СМИ: ВВС США ликвидировали более 60 членов "Талибан"* в Афганистане

Полицейские рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

Полицейские рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Не менее 63 боевиков радикального движения "Талибан"* были ликвидированы на юге Афганистана в результате авиаударов ВВС США, сообщает агентство "Пажвак" со ссылкой на полицию.

По словам начальника местной полиции, авиаудары проводились ночью в понедельник в афганской провинции Пактика на юге страны. В результате воздушной операции ВВС США также уничтожили оружие и боеприпасы боевиков.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.