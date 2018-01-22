Трамп доволен готовностью демократов возобновить работу правительства США

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование федерального правительства, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я рад, что демократы в конгрессе… теперь готовы (обеспечить — ред.) финансирование наших военных, пограничников, спасателей и детей", — зачитала заявление Трампа на регулярном брифинге его пресс-секретарь. Она отметила, что Трамп доволен, что лидер сенатского меньшинства Шумер принял его изначальное предложение продолжить финансирование правительства и обсуждать иммиграционную реформу отдельно.

Ранее в понедельник сенат США достиг согласия по временному продлению финансирования работы федерального правительства. Ранее состоялось голосование по вопросу ограничения дебатов. "За" проголосовали 81 сенатор, против — 18.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

"Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.