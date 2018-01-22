ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны и помнить, что Москва уважает силу, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер, выступая в Королевском институте Вооруженных сил.
В частности, по его словам, странам Запада следует создать прочные институты в соседних с Россией государствах, чтобы они "обрели уверенность" и "выдерживали давление" — как внешнее, так и внутреннее.
Также генерал считает важным повысить энергонезависимость западных стран, сохранить режим санкций против Москвы и "рассказать российскому населению, что в действительности происходит".
"Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого. Мы должны продемонстрировать нашу решительность", — призвал глава Генштаба.
По его убеждению, нужно также сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе.
"Необходимо продолжать совершенствовать НАТО и признать, что боеготовность связана со скоростью распознавания угрозы, скоростью принятия решений и скоростью развертывания. Следует вернуться к ежегодному или двухгодичному режиму проведения учений альянса на всех уровнях: от стратегического до тактического", — отметил генерал.
Картер уверен, что Россия в состоянии начать "враждебные действия" быстро и таким способом, который никто не будет ожидать. При этом он считает, что у нее "нет единой модели для конфликта с НАТО".
Он также отметил у России "значительный сдвиг к действиям в киберпространстве".
В связи с этим глава британского Генштаба призвал правительство больше инвестировать в оборонную сферу, поскольку иначе Соединенное Королевство не сможет "держаться на уровне своих противников".