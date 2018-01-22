Глава Генштаба Британии впечатлен гибкостью мышления российских военных

ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава Генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер отметил гибкость мышления российских военных.

"У них нет единой модели для конфликта с НАТО, они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонент – гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко – их генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки", — сказал Картер, выступая в понедельник в Королевском институте вооруженных сил.

"К примеру, они понимают, что демография не на их стороне, и они разрабатывают схемы, требующие меньшего количества живой силы – ракеты, беспилотники, — а также сокращают до двух человек экипажи танков. Они разработали согласованные концепции оснащения и подготовки, направленные на использование наших уязвимых сторон: зависимость от коммуникаций и технологий", — отметил Картер.

"С 2016 года мы наблюдаем значительный сдвиг к действиям в киберпространстве, подрывной деятельности и использованию кампаний по дезинформированию, в частности вмешательство в выборы в США и попытку переворота в Черногории", — добавил генерал.

Однако, по словам Картера, британский генштаб ведет анализ того, какие возможности у России есть и как она их может использовать, а все перечисленное не означает возрождения практики "холодной войны".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.