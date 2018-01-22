Глава Генштаба Британии впечатлен гибкостью мышления российских военных

ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава Генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер отметил гибкость мышления российских военных.
"К примеру, они понимают, что демография не на их стороне, и они разрабатывают схемы, требующие меньшего количества живой силы – ракеты, беспилотники, — а также сокращают до двух человек экипажи танков. Они разработали согласованные концепции оснащения и подготовки, направленные на использование наших уязвимых сторон: зависимость от коммуникаций и технологий", — отметил Картер.
"С 2016 года мы наблюдаем значительный сдвиг к действиям в киберпространстве, подрывной деятельности и использованию кампаний по дезинформированию, в частности вмешательство в выборы в США и попытку переворота в Черногории", — добавил генерал.
Однако, по словам Картера, британский генштаб ведет анализ того, какие возможности у России есть и как она их может использовать, а все перечисленное не означает возрождения практики "холодной войны".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.