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В мире

Более трети американских штурмовиков А-10 могут больше никогда не взлететь

Сюжет:
Ситуация с финансированием федеральных ведомств в США (22)
22:3722.01.2018
(обновлено: 22:51 22.01.2018)
580215
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William GreerСамолет A-10 Thunderbolt IIСамолет A-10 Thunderbolt II
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, прозванных "бородавочниками" за неказистый внешний вид, скорее всего, станут непригодными для полетов, сообщает журнал Popular Mechanics.

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Если руководство ВВС США не найдет средств на покупку новых крыльев для военной техники, значительная часть A-10 Thunderbolt II никогда не взлетит. Это может стать "еще одним гвоздем в крышку гроба" штурмовика, который Соединенные Штаты не могут "отправить на пенсию" уже более трех десятилетий.

В 2007 году фирма Boeing выиграла контракт на два миллиарда долларов на поставку 242 пар новых крыльев для "бородавочников", парк которых насчитывает 280 самолетов. Как утверждает компания, ВВС США получили 173 новых комплекта, после чего не стали продлевать контракт. В то же время американская неправительственная организация Project On Government Oversight (POGO) сообщила о том, что ведомство получило лишь 171 пару новых крыльев.

Издание утверждает, что, несмотря на заявление министра ВВС США Хизер Уилсон о возможном выделении средств на ремонт штурмовиков, этот проект в ведомстве отнесли к категории "нефинансируемых". Командование ВВС хотело бы, чтобы все затраты на покупку новых крыльев легли на плечи американского конгресса, пишет Popular Mechanics.

© Фото : U.S. Air Force / Karen AbeyasekereАмериканский штурмовик A-10 Thunderbolt II на авиабазе Mildenhall в Великобритании
© Фото : U.S. Air Force / Karen Abeyasekere
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II на авиабазе Mildenhall в Великобритании

В проекте государственного бюджета, который до сих пор не приняли, предполагалось выделить 103 миллиона долларов на новую производственную линию и создание первых четырех пар крыльев. Продолжить переоснащение "бородавочников" планировалось в случае, если на это найдут средства. Однако нынешний бюджетный кризис в США не вселяет подобных надежд.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Мария Шаповалова
Это не "бородавочник", а птица-дронт - и вымирает и не летает. Приделайте ему ноги, что ли - пусть хоть побегает напоследок.
22:50
22.01.2018
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R.E.A.C.T.O.R 68
К громобоям достаточно приклеить крылья индеек, чтобы "бородавочник" остался бородавкой на носу у главы Пентагона.
22:44
22.01.2018
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