МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники демонстрирует нежелание Киева сотрудничать с Россией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал сенатор на своей странице в Facebook, отметив, что иной реакции в Москве "и не ждали".

Парламентарий подчеркнул, что никакого диалога с Украиной относительно статуса Крыма не может быть, так как вопрос о принадлежности полуострова был решен на референдуме и "обсуждению не подлежит".

В понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и возвращения с полуострова военной техники. Комментируя предложение российской стороны забрать корабли и бронемашины, глава МИД подчеркнул, что Киев не будет предпринимать никаких действий, которые могут "ослабить либо политическую, либо юридическую позицию" страны.

В середине января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать украинской стороне военные корабли и боевые самолеты из Крыма, отметив при этом, что вся техника находится "в плачевном состоянии".

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Волеизъявление граждан состоялось после госпереворота в Киеве.