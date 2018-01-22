Глава британского Генштаба предрек "нападение России"

ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает.
По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также могут ставить целью подрыв доверия к НАТО.
"Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях. <…> Это не начнется с (появления) зеленых человечков, все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего", — поделился мнением генерал.
При этом он не исключил, что найдутся те, кто задаст вопрос, как Россия может начать воевать, если переживает спад.
"Сравните ситуацию сегодня и в 1912 году, когда царское правительство решило, что лучше воевать в тот момент, поскольку к 1925 году Россия будет слишком слаба по сравнению с пережившей модернизацию Германией. К таким же выводам пришла и Япония в 1941 году. И (современная) Россия обеспокоена тем, что Запад добьется технологического отрыва в следующие 10 лет", — сказал глава Генштаба.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В России неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.