РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава британского Генштаба предрек "нападение России"

22:2822.01.2018
(обновлено: 23:23 22.01.2018)
9319337
© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/hoБританские военнослужащие на учениях. Архивное фотоБританские военнослужащие на учениях. Архивное фото
© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/ho

ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Глава Генштаба Британии впечатлен гибкостью мышления российских военных
"Они (Россия) будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. <…> Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения", — сказал Картер, выступая в понедельник в Королевском институте Вооруженных сил.

По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также могут ставить целью подрыв доверия к НАТО.

"Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях. <…> Это не начнется с (появления) зеленых человечков, все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего", — поделился мнением генерал.

При этом он не исключил, что найдутся те, кто задаст вопрос, как Россия может начать воевать, если переживает спад.

"Сравните ситуацию сегодня и в 1912 году, когда царское правительство решило, что лучше воевать в тот момент, поскольку к 1925 году Россия будет слишком слаба по сравнению с пережившей модернизацию Германией. К таким же выводам пришла и Япония в 1941 году. И (современная) Россия обеспокоена тем, что Запад добьется технологического отрыва в следующие 10 лет", — сказал глава Генштаба.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В России неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.

Комментировать
В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
R.E.A.C.T.O.R 68
Конечно можем быстро отразить и уничтожить врага. Только если британцы сами решать напасть, а так пусть живут и слушают басни Картера.
22:36
22.01.2018
ОтветитьНе отвечать
ifetrov19
В конце нужно было просить денег на распил))!
22:36
22.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена