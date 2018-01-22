Генсек Совета Европы рассказал о стоимости плана действий для Украины

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд рассказал в ПАСЕ о стоимости плана плана действий для Украины.

"План действий, стоимостью 23 миллиона евро", — сказал Ягланд, говоря по теме Украины.

В своем выступлении перед парламентариями он напомнил о позиции Совета Европы по Крыму.

"Все члены нашей организации, члены парламентской Ассамблеи, все говорили о том, что аннексия Крыма была незаконной. Как и многие международные организации, мы все об этом говорили, как ООН, как ОБСЕ. Ответственность за мир внесена в устав ООН", — заявил генсек СЕ.

Он отметил, что Совет Европы должен защищать личные права и свободы в государствах-членах.

"Лучшее, что мы сейчас можем сделать для Украины, это оказать ей помощь и поддержать в создании такого государства, в которое граждане смогут верить", — сказал Ягланд.

"Конечно, же если параллельно мы могли получить доступ к Крыму, к Донбассу, что мне представляемся необходимой мерой, то тогда мы сможем сделать еще больше в этом вопросе. Мы работаем в этом направлении, но это очень сложно", — подчеркнул генсек.

Отвечая на вопрос одного из парламентариев относительно мнения венецианской комиссии по закону об образовании, генсек напомнил, что "мнение венецианской комиссии не является обязательным".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав России. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".