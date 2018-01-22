В Лондоне суд рассматривает апелляцию Украины по делу о долге перед Россией

ЛОНДОН, 22 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Апелляционный суд Англии в понедельник выслушал часть аргументов, представленных юристами Украины по делу о долге перед РФ на 3 миллиарда долларов. Представители украинской стороны пытаются оспорить решение Высокого суда Лондона, постановившего Минфину Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ.
Присутствовавшие на заседании суда глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский и министр финансов Украины Александр Данилюк отказались от комментариев в ходе продолжающегося процесса.
Ожидается, что во вторник представители Украины продолжат приводить свои аргументы в рамках жалобы, а в среду с ответным заявлением выступят юристы, представляющие интересы России. Слушания продолжатся до конца этой недели. Как ранее сообщил журналистам юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы РФ в апелляции, на принятие окончательного решения по делу суду может потребоваться около трех месяцев.
Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.