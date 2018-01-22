Около трети финских избирателей заранее проголосовали на выборах президента

Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия

Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия

ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв — РИА Новости. За шесть дней досрочного голосования на выборах президента Финляндии проголосовали 29,9% избирателей, или 1,3 миллиона человек, сообщает министерство юстиции страны в понедельник.

Всего в Финляндии зарегистрированы 4,2 миллиона избирателей. Досрочное голосование на президентских выборах началось в Финляндии 17 января и продлится до 23 января. Выборы президента намечены на 28 января.

"Наиболее активно досрочное голосование проходит в регионе Сатакунта — 36,1%, в Лапландии — 35,7%, Пирканмаа — 33,3%, Юго-Восточной Финляндии — 31,7%. Наименее активно на Аландских островах — 10%", — говорится в сообщении.

В Хельсинки явка за шесть дней составила 25,8%, в столичном избирательном округе Уусимаа — 26,1%.

Досрочно проголосовали премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля и президент страны Саули Ниинистё.

Участки досрочного голосования расположены, в частности, в супермаркетах, библиотеках и почтовых отделениях по всей стране. За рубежом граждане Финляндии могут проголосовать досрочно в дипломатических представительствах, уточняет министерство юстиции страны.

Помимо действующего президента Саули Ниинистё, на главный пост в стране претендуют: депутат парламента, кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, кандидат от партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", Мерья Кюллёнен от "Левого союза", Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", член Европарламента Пааво Вяюрюнен.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он намечен на 11 февраля.