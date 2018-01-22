В польском Ольштыне осквернили памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Памятник Благодарности Красной армии осквернен в польском Ольштыне, сообщает издание Gazetaprawna.

"Деятель оппозиции времен ПНР Войтех Козел повесил в понедельник на памятнике Благодарности Красной армии транспарант с надписью "Памятник благодарности за неволю", — говорится в сообщении. Надпись сопровождал рисунок, изображающий красноармейца, домогающегося женщины. Полиция уже идентифицировала организатора этой акции. Плакат будет снят с памятника за его счет", — сообщает газета.

Сам Козел заявил, что не имеет намерения разрушать памятник, так как он внесен в государственный реестр исторических сооружений. В 2016 году он облил монумент краской.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.

При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений.